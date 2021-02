Kommunalfinanzen : Großrosseln kann bald mit Gewinnen planen

Großrosseln Haushalt 2021 hat Defizit von 735 000 Euro – Nächstes Jahr könnte dank steigender Steuern der Schuldenabbau beginnen.

Ohne den Saarlandpakt wäre die Situation kritischer, vom Land gibt es Investitionszuschüsse in Höhe von 200 000 Euro. „Die Haushaltslage der Gemeinde bleibt, auch durch die aktuelle Corona-Pandemie, weiterhin angespannt“, erklärte der Kämmerer. Er sieht aber Licht am Ende des Tunnels. Unter anderem aufgrund steigender Steuereinnahmen – etwa durch die geplante Erhöhung der Vergnügungssteuer – rechnet Albert schon ab dem kommenden Haushaltsjahr mit Gewinnen. Dann könnte damit begonnen werden, das Defizit von 19,4 Millionen Euro abzubauen, das seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 aufgelaufen ist.

Größter Ausgabeposten bleibt die Regionalverbandsumlage. Rund 4,3 Millionen Euro muss die Gemeinde 2021 ins Saarbrücker Schloss überweisen. Das sind etwa 600 000 Euro weniger als im Vorjahr. Vorgesehen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 638 000 Euro, das Investitionsvolumen beträgt 2,3 Millionen Euro. Geld wird etwa in die Hand genommen für den Ausbau von Bushaltestellen, die Erneuerung der Schulturnhalle und des Grundschuldaches in St. Nikolaus und den Abriss der Rudolf-Voltz-Halle in Karlsbrunn.