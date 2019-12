Ein Heimspiel für den Heiligen Mann : Großer Empfang für den Nikolaus

St. Nikolaus In St. Nikolaus öffnet das Nikolaus-Postamt. Für die Kinder gibt’s Geschenke.

Ho, ho ho: Im Großrosseler Ortsteil St. Nikolaus eröffnet am kommenden Donnerstag, 5. Dezember, wieder das Nikolauspostamt – und später am Tag gibt’s auch eine große Kinder-Bescherung. Bereits gegen 10.55 Uhr kommt der Nikolaus in seiner Kutsche auf den Nikolausplatz und öffnet mit seinem goldenen Schlüssel die Pforte zu „seinem“ Postamt für die zahlreichen Besucher. Symbolisch werden die vielen Kinderbriefe aus aller Welt in Postsäcken hinter dem Nikolaus her in das Nikolauspostamt getragen. Höchstpersönlich beantwortet der Nikolaus dann einige der Tausende Kinderbriefe und versieht sie auch mit dem neuen Sonderstempel „Kerzenschein + Plätzchenduft“. Das Nikolauspostamt soll dann über den ganzen Platz hinweg strahlen, und im Hof arbeiten die Betreiber der Hütten des Nikolausmarktes.