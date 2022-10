Da wird mir ganz saarlännisch : Goethe starb nicht im Warndt

Warum isch dänne do Kommendar jedzt uff Saarlännisch schreib‘? Ganz äänfach: Bei där „Gelichtsverhandlung“ – pardon, der Kalauer had jetzd müsse sinn‘ –, da is‘ der Saarlänner in mir hoch komm‘, un‘ der konnt‘ ga nimmäh uffhere, sich zu wunnere: Mir Saarlänner sinn‘ doch quasi die Erfinner vom Heimwerke, vom Knaube, Bossele un‘ passend mache.

Mir sinn‘ die ungekrönte‘ Annbaukönige. Un‘ da soll es für Großrossele zu schwierisch sinn‘, ‘s Licht in der Feuerwach‘ so umsebaue, dass es audomaddisch aangeht, wenn änner kommd? Das däd doch ‘m Dilles-Pitt sei‘ Nachbar, der wo immer gleich nach der Schaff noch in de Blaumann schbringd, mit Links un‘ verbunnene Aue mache, sogar naggisch im Rään, wenn’s sinn missd – also, nidd dass ich das jetzd siehn wolld. – Aber so gudd mir aach beim Heimwerke sinn, so iss das vielleicht nidd gaaanz so gudd von uns beim Umgang mi‘m Geld, jedenfalls wenn ma mo so uff die Finanze in der Landeskass‘ un in de Kommune‘ guckt. Aach Großrossele fehld’s hinne un‘ vorne an de Penunze. Warum muss ma’s dann zu so ‘ner aussichtslosen Gerichtsverhandlung kumme losse, un‘ die hart verdiente Marie vum Steierzahler in de Sand setze? Nä. Da würd jedzt gern‘ de Schwob in mir hochkomme, wenn isch nur änner hädd.