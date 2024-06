Gartenkunst und Landschaftskultur Zwei Warndt-Spaziergänge mit Gärtner-Blick

Die zweite Tour beginnt um 14 Uhr am Jagdschloss Karlsbrunn – wer beide mitmachen will, hat dazwischen Gelegenheit zur Mittagsrast. Die Tour durch den einst lange verwilderten, 1,2 Hektar großen Garten des Jagdschlosses Karlsbrunn führt Gartendenkmal-Expertin Stella Junker. Sie war es auch, die vor der Sanierung des Gartens, da es keine alten Pläne gab, den Pflanzenbestand detektivisch analysierte und dabei historische Spuren stieß: Die frühen Förster hatten Wald-Versuche mit exotischen Baumarten auf dem Privatgelände fortgesetzt, der Garten erwies sich als Zeugnis preußischer Forstgeschichte. Bei der Neugestaltung, so heißt es in der Einladung, sei der „Forstgarten-Aspekt“ jedoch kaum zum Tragen gekommen.