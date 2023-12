Gemeinderatssitzung Großrosseln Streit um Haushalt und Investition

In den vergangenen Monaten wurde im Gemeinderat Großrosseln bei einigen Themen kräftig gestritten. Deshalb verwunderte es nicht, dass sich die Fraktionen auch am Dienstag in der letzten Sitzung des Jahres nicht einigten. Selbst der festlich geschmückte Weihnachtsbaum in der Rosseltalhalle konnte die Kommunalpolitiker nicht versöhnlich stimmen. Dabei ging es um ein sehr wichtiges Thema: Auf der Tagesordnung stand der Haushalt 2024.