Sterben wird teurer Rat muss Kosten für Bestattungen raufsetzen

Eine kräftige Erhöhung der Friedhofsgebühren hat der Gemeinderat Großrosseln am Donnerstagabend beschlossen. Das Land hatte auf die Anpassung gedrängt. Es verlangt, dass die Kommunen in diesem Bereich kostendeckend wirtschaften. Das war in Großrosseln in den vergangenen Jahren nicht der Fall, unterm Strich stand immer ein Minus. Deshalb hatte die Verwaltung eine Beratungsfirma beauftragt, die Gebühren neu zu berechnen. Kalkuliert wurden dabei auch die Kosten für eine Bestattungsart, die bisher noch nicht im Angebot war. Die Gemeinde möchte auf dem Friedhof im Gemeindebezirk Großrosseln ein sogenanntes Sternenkinder-Grabfeld für totgeborene oder früh verstorbene Kinder einrichten. Dafür rechnet sie mit Baukosten von rund 25 000 Euro. Auch nach der Neukalkulation liege man bei der Höhe der Friedhofsgebühren immer noch im unteren Drittel der saarländischen Kommunen, erläuterte Bürgermeister Dominik Jochum (CDU). Die SPD stimmte gegen die neue Gebührensatzung. Ihr ist die Preissteigerung zu hoch. Fraktionschef Christian Frey verwies darauf, dass sich die Kosten teilweise fast verdoppeln.