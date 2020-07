Wandern im Warndtwald : Waldspaziergang mit Eseln

Esel werden die Wanderer am 22. August auf dem Weg durch den Warndtwald begleiten (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Carsten Rehder

Großrosseln Gemeinde Großrosseln bietet Wanderung vom Forstgarten zum Steinberg.

Zum Programm der Gemeinde Großrosseln rund um das Jagdschloss und den Forstgarten Karlsbrunn gehört am Samstag, 22. August, ein Spaziergang mit Eseln im Warndtwald. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Forstgarten. Die Teilnehmer sollten Proviant mitbringen. Kinder ohne erwachsene Begleiter können mitgehen, wenn sie mindestens acht Jahre alt sind. Der Kostenbeitrag beträgt fünf Euro bzw. sechs Euro bei Ticket Regional (inklusive Gebühr). Der Betrag sollte wegen der Hygienevorschriften passend gezahlt werden. Außerdem bittet die Gemeinde, auf Hygiene zu achten und Abstand zu den anderen Wanderern zu halten. Mitwandern kann nur, wer bei der Anmeldung seine Kontaktdaten angibt. Menschen, die Symp­tome wie Fieber, trockenen Husten oder Müdigkeit haben, sowie deren Kontaktpersonen sind von der Wanderung ausgeschlossen.

Anmeldungen bitte an Nadja Haag unter (0 68 98) 44 91 12 oder -1 98, per E-Mail an nadia.haag@grossrosseln.de.