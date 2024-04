Täter rasen im Audi davon Geldautomaten in Großrosseln gesprengt

Kurz nach 4 Uhr rissen mindestens zwei Explosionen die Anwohner aus dem Schlaf: Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen Geldautomaten in zwei gegenüberliegenden Banken in Großrosseln gesprengt. Mindestens fünf Männer waren daran beteiligt. Bis 4.10 Uhr gingen schon mehrere Anrufe bei der Polizei ein. „Die kurze Zeit später dort eintreffenden Einsatzkräfte stellten fest, dass zwei gegenüberliegende Bankfilialen in der Emmersweiler Straße, Einmündung Bahnhofstraße, erheblich beschädigt waren“, heißt es im Polizeibericht. Zeugen berichteten von mehreren Personen, die kurz nach den Explosionen mit einem dunklen Auto, möglicherweise einem Audi Kombi, in Richtung Emmersweiler flüchteten.