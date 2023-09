Schon wieder ist es passiert Geldautomat in Großrosseln-Naßweiler gesprengt – Täter auf der Flucht

Update | Naßweiler · Es ist in diesem Jahr bereits der achte Fall einer Geldautomatensprengung - oder dem Versuch - im Saarland. Immer wieder versuchen Diebe auf brutale Art und Weise an Geld zu gelangen. Was bislang bekannt ist.

12.09.2023, 12:46 Uhr

12 Bilder Geldautomatensprengung in Großrosseln-Naßweiler 12 Bilder Foto: BeckerBredel