Fußballplätze erhalten Großrosseln geht neue Wege bei der Sportplatz-Pflege

Im Februar hatte sich der Gemeinderat Großrosseln dafür ausgesprochen, den Tennenplatz des SV Emmersweiler durch einen Rasenplatz mit sogenannten Teilhybridrasenmatten zu ersetzen. Auch die Fußballvereine in Dorf im Warndt und Naßweiler hoffen seit vielen Jahren auf die Erneuerung ihrer Spielfelder. Aber nicht nur bei der Sanierung von Sportstätten muss die Gemeinde tief in die Tasche greifen, die Kosten für deren Unterhalt belasten den Haushalt ebenfalls. Vor diesem Hintergrund hat der für den Sport zuständige Beigeordnete Michael Krewer (CDU) ein Konzept entwickelt: Die Fußballvereine sollen von der Gemeinde ein Budget zur Unterhaltung ihrer Anlagen erhalten, über das sie dann frei verfügen können. In der entsprechenden Kooperationsvereinbarung sieht die Verwaltung „die Grundlage für eine langfristige Bespielbarkeit aller Plätze innerhalb der Gemeinde Großrosseln“.