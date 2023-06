„Ich liebe Herausforderungen“ Frank Spies geht mit 50 Jahren neue Wege bei der Wehr

an) Früh übt sich, wer ein guter Feuerwehrmann werden will. Die Freiwillige Feuerwehr Großrosseln zeigt bereits Sechsjährigen spielerisch die Grundlagen der Brandbekämpfung – bei den Löschelefanten. Aber in Großrosseln gibt man nicht nur dem ganz jungen Nachwuchs eine Chance. Auch Frank Spies wollte schon als Kind zur Feuerwehr. Doch irgendwie hat es nie geklappt. Erst mit 40 machte er die Grundausbildung. Und seit kurzem ist der inzwischen 50-Jährige auch Atemschutzgeräteträger.