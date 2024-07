Feuerwehreinsatz Dach eines Einfamilienhauses fängt nach Explosion Feuer

Großrosseln · In Großrosseln brannte am Montag, nach einer Gasflaschen-Explosion, ein Einfamilienhaus im Apfeltal. Die Feuerwehr wurde gegen 15 Uhr alarmiert, bekam über Notruf die Information, dass der Dachstuhl bereits in Flammen stehe.

08.07.2024 , 17:21 Uhr

Brand in Großrosseln nach einer Gasflaschenexplosion. Foto: BeckerBredel