später lesen Fahrerflucht Fahrerflucht nach Parkplatz-Rempler Teilen

Twittern







Am Freitag in der Zeit zwischen 8.05 und 17.45 Uhr ist auf dem Parkplatz der Sparkasse in Großrosseln ein Unfall passiert, dessen Verursacher geflüchtet ist. Laut Polizeibericht touchierte der unbekannte Autofahrer beim Rangieren das Fahrzeug einer 26-jährigen Großrosselerin und verursachte Schaden. Aber er hinterließ keine Angaben zu seiner Person – jetzt sucht ihn die Polizei.