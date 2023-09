Neuer Veranstaltungsort im Warndt Jagdschloss Karlsbrunn – es ist vollbracht

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier fürs frisch sanierte Jagdschloss Karlsbrunn passten am Donnerstag sogar die grünen Jacken des Jagdhornbläsercorps Köllertal zum Lack der Fensterläden. Und der Großrosseler Beigeordnete Michael Krewer, der durchs Programm führte, hatte den neuen Veranstaltungsort samt Gastronomie sogar schon getestet – bei seiner Hochzeit vor zwei Wochen. Jagdhornbläser und Gemischter Chor Karlsbrunn sorgten für den musikalischen Rahmen. Die lange Liste der Personen, denen in den Reden gedankt wurde, zeigte: Für ein so großes Projekt muss die Arbeit vieler ineinandergreifen. Allein für die 65 Meter lange Auffahrrampe zum Schloss wurden 20 000 Kalkstein-Pflastersteine verlegt.