Amtswechsel Emmersweiler: Ex-SPD‘ler löst SPD-Ortsvorsteher ab

Die CDU bekam fünf, die SPD vier Sitze. Vor diesem Hintergrund überraschte es nicht, dass Patrick Ziegler, der Ortsvorsteherkandidat der CDU, am Montag in der konstituierenden Sitzung in der Alten Schule zum neuen Ortsvorsteher gewählt wurde. Mit fünf zu vier Stimmen setzte er sich gegen seinen Vorgänger Norbert Herth (SPD) durch.