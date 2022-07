Wegen schrumpfender Einwohnerzahl : Adieu, Hartplatz in St. Nikolaus

GROSSROSSELN Sportplanungskommission will nicht alle Sportplätze in Großrosseln fördern.

Der Fußball-Hartplatz im Großrosseler Gemeindebezirk St. Nikolaus wird aufgegeben. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag ohne Gegenstimme beschlossen. Christian Frey (SPD), Ortsvorsteher von St. Nikolaus, enthielt sich bei der Abstimmung. Mit der Entscheidung reagierten die Fraktionen auf eine Vorgabe der Sportplanungskommission. Denn mit Blick auf die Entwicklung der Einwohnerzahl in Großrosseln ist die Kommission der Auffassung, dass die Gemeinde künftig nur noch acht statt der aktuell neun Fußballplätze benötigt. In einem Schreiben an die Verwaltung verweist sie auf eine Studie des Sportwissenschaftlichen Instituts der Universität des Saarlandes, die für Großrosseln von 2010 bis 2035 einen Bevölkerungsrückgang von etwa 20 Prozent erwartet.