Wie es damals war Einmal quer durch die Geschichte Großrosselns

Die Gebietsreform vor 50 Jahren gilt als Geburtsstunde des Regionalverbandes Saarbrücken. In dessen Auftrag organisiert der Verein „Geographie ohne Grenzen“ Führungen in den zehn Mitgliedskommunen. So stand auch ein Rundgang durch Großrosseln auf dem Programm. Der Ort, betonte Gästeführer Karl Ernst Kugler, gehöre zu den Gewinnern der Neustrukturierung. Dorf im Warndt, Emmersweiler, Karlsbrunn, Naßweiler und St. Nikolaus wurden eingemeindet. Außerdem bekam man eine eigene Verwaltung.