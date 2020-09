Wenn man denkt, man hat schon alles gesehen ... : Dieb beißt ins Gras – wortwörtlich

Großrosserln Zugedröhnter Täter legt sich vor Polizei hin, stößt Tierlaute aus und isst Grashalme.

Dieser Einsatz dürfte selbst für altgediente Polizisten Neuland gewesen sein: Ein Autobesitzer rief am Mittwoch gegen 17 Uhr die Polizei in den Großrosseler Ortsteil St. Nikolaus. Denn als der 40-Jährige zu seinem Wagen zurückgekehrt war, den er auf dem ehemaligen Grubengelände im Bereich der Schachtstraße abgestellt hatte, saß in dem Auto ein ihm unbekannter Mann, der das Fahrzeug durchwühlte. Der 40-Jährige, der zuvor in der Nähe gearbeitet hatte, konnte noch schnell den Zündschlüssel abziehen, bevor er flüchtete und die Polizei verständigte.