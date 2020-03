Körperverletzung in Großrosseln : Täter schlägt einem Franzosen mit der Faust ins Gesicht und flüchtet mit BMW

Großrosseln Weshalb der Täter zuschlug, ist unklar: Die Polizei sucht einen Mann, der einem 27 Jahre alten Franzosen in Großrosseln mehrfach ins Gesicht schlug.

Ein Franzose ist am Samstag, 7. März, in Großrosseln verprügelt worden. Nach Angaben der Polizei schlug ein Unbekannter dem 27-Jährigen gegen 4.50 Uhr in der Straße Am Bahnhof in Großrosseln mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Täter flüchtete anschließend mit einem BMW. Er soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Laut Täterbeschreibung trug er einen Vollbart und einen blauen Mantel. Der Grund für die Auseinandersetzung ist nach Angaben der Polizei nicht bekannt.