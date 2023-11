Begehrter Platz zum Heiraten Dicke Luft ums Standesamt, Großrosseler verärgert

Das Völklinger Standesamt ist gleichzeitig auch das Großrosseler Standesamt. Das hatten die beiden Kommunen in einem Kooperationsvertrag vereinbart: Seit 1. Oktober 2018 sind sie in einem Standesamtsbezirk zusammengefasst, was eine Ersparnis für Großrosseln und Einnahmen für Völklingen bedeutet. Doch in dieser Kooperation scheint nun ordentlich Sand im Getriebe zu sein: Am Donnerstagabend beantragte die CDU-Fraktion im Gemeinderat Großrosseln, die interkommunale Zusammenarbeit mit Völklingen in diesem Bereich aufzukündigen. Der Vorschlag fand allerdings keine Mehrheit.