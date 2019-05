Einkaufsmöglichkeit für arme Menschen : Kaufhaus mit besonderer Mission

VÖLKLINGEN Diakonie verhilft auch armen Völklingern zum Wichtigsten für ihren Haushalt.

Der Ortsrat Völklingen besucht regelmäßig wichtige Einrichtungen der Stadt. Kürzlich war er im Diakoniekaufhaus am Völklinger Nordring. Dort können Bürger preiswert Möbel, Textilien, Geschirr, Bücher, Elektrogeräte und Spielsachen kaufen. Das Kaufhaus sei für alle offen, sagt Diakonie-Bereichsleiterin Jutta Kraß. Wer seine Bedürftigkeit nachweist, erhält in dem Kaufhaus einen Nachlass von 20 Prozent. Kraß zufolge ist die Nachfrage groß und in den vergangenen Jahren noch gestiegen. Die Bereichsleiterin hatte die aktuellen Zahlen dabei: 2018 zählte das Team des Völklinger Diakoniekaufhauses 32 273 Kunden. Es kamen deutlich mehr Frauen als Männer; 24 346 Besucher stammten aus Einwandererfamilien. Zum Angebot gehört auch Ware, die nicht jeder erwerben kann. So sind Tische, Stühle und Schränke, die direkt aus zwei mit der Diakonie kooperierenden Möbelhäusern kommen, den armen Kunden des Kaufhauses vorbehalten. Dazu gehören Hartz-IV-Empfänger, Alleinerziehende mit Kindern und Rentner mit kleinem Einkommen. Beim Rundgang mit den Verkaufsleiterinnen Ute Wilegala und Marina Blau-Croce erfuhr der Ortsrat, dass zum Beispiel ein Schal 50 Cent kostet. Ein Pullover kostet drei Euro. Für 75 Euro ist eines der Fahrräder aus dem Kaufhaussortiment zu haben. Und 120 Euro muss der Kunde für einen ausziehbaren Holztisch mit sechs Stühlen zahlen.