Regionalentwicklung im Warndt : Zweckverband tagt in Rosseltalhalle

Die Sanierung des Jagdschlosses Karlsbrunn ist am Mittwoch ein Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt. Foto: BeckerBredel

Großrosseln (red) Der Zweckverband Regionalentwicklung Warndt befasst sich in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch, 7. April, in Großrosseln mit dem Haushalt 2021. Darüber hinaus geht es dann um die Vergabe von Aufträgen für die Sanierung des Jagdschlosses Karlsbrunn.