Großrosseln Der Nikolaus erfreut Fans von der Kutsche aus

(bub) Die Kinder im Großrosseler Ortsteil St. Nikolaus haben natürlich eine besondere Nähe zum Namenspatron ihres Dorfes. Und wenn er schon mal in seinem Nikolaus-Postamt arbeitet, dreht er eine Runde mit den Kindern. Also Rentier an die Kutsche und los … Das war zumindest der Plan für Dienstagabend. Übles Regenwetter durchkreuzte ihn, so dass man meinen könnte, das Verhältnis zwischen Nikolaus und Petrus ist derzeit etwas angespannt. Nichts war’s jedenfalls mit der Kutschfahrt und dem schönen Plan, am Straßenrand wartende Kinder zu beschenken.