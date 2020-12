Sitzung des Gemeinderats : Großrosseln hat neuen Schiedsmann

Großrosseln Der Gemeinderat wählte Norbert Wagner. Die Fraktion „Freie Rossler“ ernannte zudem ihren Vorsitzenden.

Die Fraktion „Freie Rossler“ im Gemeinderat Großrosseln hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung ihre Vorsitzenden benannt: Stephan Pfortner steht an der Spitze des Trios, Peter Engel ist sein Stellvertreter. Im Sommer hatten die ehemaligen AfD-Mitgliedern Peter Engel und Harald Waszut die neue Fraktion gegründet, im November schloss sich der Ex-Linke Pfortner an. Die drei Stimmen können bei strittigen Themen entscheidend sein. Die beiden anderen Parteien im Gemeinderat, CDU und SPD, haben jeweils zwölf Sitze.