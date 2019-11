Bahntrasse schon lange im Dornröschenschlaf : CDU will an Traum von Rosseltalbahn festhalten

CDU will an Traum von Rosseltalbahn festhalten

Großrosseln Eigentlich wollte Großrosseln die Ex-Rosseltalbahnstrecke endgültig aufgeben. Nach geänderten Mehrheiten versucht die CDU, den Entwidmungsantrag wieder zu kippen.

Die ehemalige Bahnstrecke im Bereich von Großrosseln soll entwidmet werden – das jedenfalls hatte der Großrosseler Gemeinderat beschlossen. Doch in der jüngsten Sitzung wollte die CDU-Fraktion, dass der „Entwidmungsantrag“ wieder zurückgenommen wird. Denn eine Reaktivierung der Bahnstrecke Großrosseln-Saarbrücken, schreibt Fraktionschef Fred Schuler in seinem Antrag, würde „einen Mehrwert für die Mobilität der Bürger, Vorteile für die Umwelt und eine Verkehrsentlastung für Großrosseln selbst sowie für die umliegenden Ortschaften bringen“.

Der Ortsrat Großrosseln ist mehrheitlich ebenfalls gegen eine Entwidmung der Bahnstrecke, weil dann die Rosseltalbahn bei einer eventuellen Reaktivierung nicht bis in die Ortsmitte fahren könne. CDU und Linke stimmten am Donnerstag für die Rücknahme des Entwidmungsantrages, die SPD plädiert weiterhin für die Entwidmung und die anschließende Öffnung und Weiterentwicklung des Ortskerns.

Im Dezember 2018 hatte der Gemeinderat Großrosseln mit 15 zu neun Stimmen folgenden Beschluss für die Strecke von der Rosselbrücke am Schafbachweiher bis zum Bergwerk Warndt gefasst: Das zuständige Ministerium solle einen sogenannten Freistellungsantrag an die Deutsche Bahn AG richtet. Das Verfahren ist im Allgemeinen Eisenbahngesetz geregelt. Erst nach der offiziellen Entwidmung der Trasse kann das Unternehmen den Boden verkaufen, über den die Gleise führen – etwa an die Gemeinde oder an private Investoren. Das schon eingeleitete Entwidmungsverfahren laufe noch, erklärte Großrosselns Hauptamtsleiter Eduard Rupp auf SZ-Anfrage.