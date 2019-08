Feuer in Großrosseln : Menschen in Gefahr – Kripo geht von Brandstiftung aus

Großrosseln Flammen in einem Wohnhaus in Großrosseln: Die Ermittlungen laufen.

Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Großrosseln sind am späten Dienstagabend (20. August) zahlreiche Menschen in höchste Gefahr geraten. Mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass die Flammen nicht einfach so ausgebrochen sind.