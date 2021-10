Feiern ohne Maskenzwang : Bombastische Stimmung auf der Saarländischen Wiesn

Tolle Stimmung beim Oktoberfest im Großrosseln. Die Saarländische Wiesn ist am Wochenende gestartet. Am Samstag feierten die Gäste begeistert mit der Oktoberfestband „Die Draufgänger“. Fotos: BeckerBredel

Pünktlich zum Start des Oktoberfestes in Großrosseln müssen keine Corona-Masken mehr getragen werden. Das lockt auch französische Besucher ins Festzelt.

Von Frank Bredel und Julia Bastian

Großrosseln Die Wiesn im Warndt ging los, als die Corona-Verordnung des Landes Lockerungen zuließ. Was nach einer perfekten Absprache mit der Landesregierung aussieht, war jedoch purer Zufall. Die Organisatoren hatten unter Corona-Bedingungen geplant, sich Konzepte überlegt und unternehmerischen Mut bewiesen. Sie wollten ein Oktoberfest möglich machen, ein kleines zumindest, während andere absagten.

Am Freitagabend startete die Wiesn, die bis zum 30. Oktober jeweils freitags und samstags mit Musik und Partystimmung aufwartet. Organisator der Saarländischen Wiesn ist die Firma Eventful Deutschland um Tobias Krämer und Thorsten Wendt, die vor fast zwei Jahren das Wasserwerk am Simschel in Völklingen als Pächter übernahmen. Die beiden haben bereits seit Jahren Erfahrung in der Organisation von kleineren Festen, aber auch großen Veranstaltungen wie etwa Schlager- und Mallorca-Partys.

Info Das weitere Programm der Saarländischen Wiesn Auf der Saarländischen Wiesn in Großrosseln geht es am 8. Oktober mit einem 90er-Jahre-Oktoberfest mit DJ Chris Nitro weiter. Am 9. Oktober folgt die „Kölsche Nacht“ mit „Die Räuber“ aus Köln. Für den 15. Oktober ist das „Electronic Waldgeflüster“ mit Pappenheimer und weiteren DJs angekündigt. „Die Grafenberger“, „Firma Holunder“ und DJ Chris Mega sorgen am 16. Oktober für Stimmung. Am 22. Oktober gibt es Blasmusik der Brass-Band aus Ludweiler und vom Fanfarencorps Völklingen zusammen mit DJ Andy Luxx. Partykönigin Mia Julia kommt gemeinsam mit Lorenz Büffel am 23. Oktober nach Großrosseln. Die Mallroca Wiesn die Zweite findet mit Almklausi, Mr. Mamma Laudaaa und Kommando Vollgas am 29. Oktober statt. Abschluss wird der Auftritt der Partyhexen am 30. Oktober sein. Einlass ist freitags um 18 Uhr und samstags um 15 Uhr. Trachten sind erwünscht.und samstags um 15 Uhr. Trachten sind erwünscht.

„An dieser Location haben wir schon viele Veranstaltungen organisiert, doch das Oktoberfest findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt“, erklärt Tobias Krämer. Ganz spontan habe man die Planungen für das Fest aufgenommen und mit den ursprünglichen Corona-Richtlinien gearbeitet. „Wir wissen, dass die Leute richtig Lust zu feiern haben, die Zeit ist reif.“ Aufgrund der neuen Corona-Richtlinien kann die Veranstaltung nach 3G, ohne Mindestabstand, ohne Maskenpflicht und mit Abendkasse durchgeführt werden. Es dürfen mehr Leute auf das Gelände, wodurch das Kartenkontingent erhöht werden konnte. Zwar müsse man die kommenden Wochen abwarten und sich gegebenenfalls an neue Verordnungen anpassen, sagen die Veranstalter, doch sie sind guter Dinge. „Das Konzert mit Mia Julia am 23. Oktober war eigentlich ausverkauft. Doch durch die Aufhebung der Beschränkungen konnten wir auch hierfür mehr Karten anbieten“, sagt Tobias Krämer.

30 Helfer haben seit 27. September aufgebaut, blau-weiß dekoriert und alles vorbereitet. Ein Oktoberfestkranz mit zwei Metern Durchmesser ist der Hingucker der Saarländischen Wiesn. Die Dekoration sollte wie beim Original sein, erklären die Veranstalter. Die Vorbereitungen seien ein Kraftakt gewesen, doch es habe sich gelohnt. „Die Stimmung ist bombastisch“, sagt Thorsten Wendt am Samstagabend. Bis zu 1000 Leute passten ins Festzelt. Am Freitag trafen sich dort 300 feierwütige Oktoberfest-Fans. „Der Freitag war für uns die Generalprobe. Die Leute haben wild gefeiert und es genossen, dass das jetzt wieder möglich ist. Trotzdem gab keine Zwischenfälle“, berichtet Thorsten Wendt. Das Publikum sei jünger als erwartet, alle seien bester Laune und freuten sich, wieder gemeinsam feiern zu können, sagt Wendt.

Zehn Bedienungen versorgen die Besucher über Schnellzapfanlagen aus 100 Fässern Bier. Am Freitag seien 300 Liter Bier über die Theke gegangen, berichtet Thorsten Wendt. Bayerische Weißwürste, Brezeln, Pommes und Rostwürste sollen die Grundlage schaffen. „Alle Künstler waren total happy, als wir angefragt haben. Sie sagten uns direkt zu, da sie alle Premieren mögen, und unser Fest ist ja eine Premiere“, so Tobias Krämer.

Liza Hansen, Eventmanagerin im Wasserwerk Simschel, freut sich auch, dass es wieder möglich ist zu feiern. „Es war sehr seltsam, feiernde Menschen ohne Maske zu sehen. Es ist verrückt, wie schnell man sich daran gewöhnt hat“, erzählt die 28-Jährige. Bedenken hat sie keine: „Durch die Impfung fühle ich mich selbst sicher, aber ich kann auch verstehen, wenn man jetzt noch nicht direkt feiern möchte.“

Für Muriel Pfeiffer aus Soultz sur Forets ist die Saarländische Wiesn ein voller Erfolg. Lieber ein kleines als gar kein Oktoberfest ist ihre Devise. Die Französin, die regelmäßig auch auf den großen Volksfesten in Deutschland unterwegs ist, und freut sich besonders über die Möglichkeit, im Saarland zu feiern. „Bei uns in Frankreich sehen die Regeln ja noch ganz anders aus. Bei uns wäre das noch nicht möglich“, sagt die 49-Jährige. „Man vergisst Corona direkt, sobald man hier am Feiern ist.“

Auch Fabian Jost aus Püttlingen freut sich, dass er nach zwei Jahren wieder ein Oktoberfest besuchen kann. „Das Feiern ohne Maske ist wirklich ungewohnt, aber cool. Ich freue mich einfach, dass man wieder Leute treffen kann“, sagt der 21-Jährige. Früher sei er mit seinen Freunden immer auf den Oktoberfesten in Bous oder Saarlouis gewesen, da diese nicht stattfinden, habe er sich spontan für Großrosseln entschieden. „Man muss die Freiheiten jetzt genießen. Wer weiß, wie lange das so bleibt, deswegen waren wir auch gestern schon in einem Club“, erzählt Jost.

Fabienne Arnold und Timo Dimuro fühlen sich sicher auf der Wiesn. „Ich arbeite im Krankenhaus, da bin ich dem Risiko jeden Tag ausgesetzt. Hier wird streng kontrolliert, deswegen mache ich mir da wenig Sorgen“, sagt die 18-Jährige aus Spichern. Die beiden sind froh, dass wieder Normalität einkehrt, und wollen kommende Woche auch wieder in die Disco. Nicht ganz so entspannt sind Alisa Huber, Katja Reichert und Isabel Ebreo. „Natürlich nutzen wir die Gelegenheit und gehen feiern, man hat es ja wirklich vermisst. Im Hinterkopf fragt man sich aber schon, was in ein paar Wochen passiert, wenn jetzt alles gelockert wird. Aber aktuell überwiegt einfach die Freude“, sagt die 32-jährige Katja Reichert. „Das Oktoberfest ist für uns die erste Feier seit Corona, aber die nächsten Partys sind schon geplant. Wir nehmen jetzt alles mit was geht“, erklärt die 41-jährige Isabel Ebero. „Heute sind wir mit 15 Leuten hier unterwegs. Man fragt sich wirklich, wo Corona abgeblieben ist, aber wir genießen es“, sagt die 25-jährige Alisa Huber.

Im Gegensatz zu den Saarländerinnen und Saarländern ist die Wiesn für Ally Florchinger aus Luxemburg nicht die erste Party seit Corona. „In Luxemburg ist die Maskenpflicht schon länger aufgehoben und auch das Feiern ist dort wieder möglich, deshalb ist es für mich gar nicht komisch, hier ohne Maske unterwegs zu sein. Sicher fühle ich mich auf jeden Fall“, erklärt die 18-Jährige. Da das Oktoberfest in Luxemburg nicht gefeiert wird, kommt sie ins Saarland.