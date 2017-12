Betrunkener BMW-Fahrer ramponiert in Großrosseln mehrere Autos

Völlig die Kontrolle verloren – so ist es einem Lothringer ergangen, der in der Nacht auf den zweiten Weihnachtstag mit seiner Edelkarosse unterwegs war. Nach einem Polizeibericht zufolge war der 39-Jährige gegen 4 Uhr mit seinem 3er-BMW in Großrosseln unterwegs. In der Ludweilerstraße kam der Fahrer aus Stiring Wendel von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen drei geparkte Autos. Vier Mal enstand dabei Totalschaden.

Das sollte aber noch nicht alles gewesen sein. Die Ermittler fanden kurze Zeit später heraus, dass der Fahrer wenige Stunden zuvor bereits einen Unfall gebaut hatte. Ebenfalls mit seinem BMW war er gegen 23.40 Uhr in der Straße Zum Kesselbrunnen gegen eine Mauer gebrettert und dann weitergefahren. Was sich bei der Kontrolle herausstellte: Der Mann hatte getrunken. Den Führerschein ist er los.