Beigeordneter Manfred Schuler : Bürger sollen sich sicherer fühlen

Großrosseln Beigeordneter Manfred Schuler hat klare Vorstellungen, was der Sicherheitsbeirat in Großrosseln bewirken kann.

Er ist ein alter Hase in der Kommunalpolitik: Fred Schuler (CDU), 59, war schon Bürgermeister-Kandidat in Großrosseln, Beigeordneter und Fraktionschef. Nun ist er seit Juli Ortsvorsteher und seit Ende Dezember auch zweiter Beigeordneter, zuständig für Ordnung und Sicherheit. Zu seinen Aufgaben zählt auch, den Sicherheitsbeirat zu organisieren, den es in der Gemeinde schon einmal gab und der nun reaktiviert werden soll.

Schuler sitzt in einem kleinen Ortsvorsteher-Büro. Ein Computer und Drucker stehen auf dem Tisch, das war’s. Mehr braucht er offensichtlich nicht. Der Christdemokrat findet den Sicherheitsbeirat wichtig. Er dramatisiert die Kriminalität in Großrosseln aber nicht. Die Zahl der Straftaten gehe zurück, aber: „Die Wahrnehmung ist eine andere als die Statistik der Polizeiinspektion Völklingen.“ Daran scheint sich mit den Jahren nichts geändert zu haben. Schon 2011 hatte er in der SZ als Beigeordneter das mit ähnlichen Worten gesagt. Nun ergänzt er: „Die Wahrnehmung von Straftaten ist sehr groß in den sozialen Medien. Da wird auch Angst geschürt.“ Ihm gefalle nicht, dass die Kriminalität oft sofort mit den in Frankreich lebenden Nachbarn in Verbindung gebracht werde. Dabei gebe es doch eine sehr enge Kooperation auf der politischen Ebene zwischen Großrosseln und Petite-Rosselle. Schuler weist aber auch darauf hin, dass es im Gemeindeteil Naßweiler in Grenznähe ein Drogenproblem gibt und Täter schnell über die Grenze verschwinden könnten. Die Polizeiinspektion Völklingen zählte 43 Straftaten in Naßweiler im Jahr 2018, 346 waren es insgesamt. Spielhallen würden dort oft überfallen. Aktuellere Zahlen gibt es nach Angaben der Polizei noch nicht. Die SZ berichtete 2019 auch über Überfälle auf Tabakläden in Naßweiler und im Gemeindezentrum. Schuler ist selbst Polizist. Er arbeitet bei der Kriminalpolizei und stellt klar, dass der Sicherheitsbeirat die Polizeiarbeit nicht ersetzen wird: „Wir wollen keine Bürgerwehr und keine schwarzen Sheriffs. Wir wollen aufklären und Vertrauen aufbauen.“ Zu den Themen, über die er aufklären wolle, gehören betrügerische Anrufe bei Senioren oder die Gefahren, die für Kinder im Internet lauern.