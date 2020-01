Feuerwerk der guten Laune : Die „Rosselanos“ sind jetzt schon in Hochform

Völklingen/Großrosseln Bereits am 11. Januar sorgte die Karnevalsgesellschaft in Wehrden für beste Fastnachts-Stimmung.

Sie wissen, sich eindrucksvoll in Szene zu setzen: Die ursprünglich aus Großrosseln stammende Karnevalsgesellschaft „Die Rosselanos“, die inzwischen in Wehrden ihr neues Zuhause gefunden hat. In der Kulturhalle hält sie unter dem Namen „Senatorenabend“ stimmungsvoll das ab, was bei anderen Vereinen eine Kappensitzung ist. Und so versetzten die Rosselanos ihr Publikum schon gleich zum Start in Hochstimmung: Nachdem Musiker Mathias Schlimm eben noch das Publikum mit karnevalistischer Musik in Stimmung gebracht hat, verdunkelt sich der Saal. Für Sekunden ist es stockfinster, dann der Glockenschlag des Big Ben, der ähnlich der Glocke im Theater die Gäste auffordert, sich auf ihre Plätze zu begeben – gefolgt vom donnernden, mitreißender Beat aus den Boxen, dazu eine rasante Lichtshow.