Ehepaar aus Großrosseln 74 Jahre Ehe – Marianne (95), Remi (96) und das Geheimnis ihrer langen Liebe

Das ist vermutlich einmalig in der Region: An diesem Samstag sind Remi (96) und Marianne (95) Schambil aus dem Großrosseler Ortsteil St. Nikolaus 74 Jahre verheiratet. Als sie sich am 26. August 1949 auf dem Ludweiler Standesamt das Ja-Wort gaben, war die Bundesrepublik Deutschland gerade mal drei Monate alt. Eine große Feier ist am Hochzeitstag nicht geplant, mit ihren drei Kindern haben die Eheleute bereits vor einer Woche angestoßen.