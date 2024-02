Tolle tage 2024 im Saarland 25 000 feiern beim Umzug Großrosseln

„Doll Doll“ hieß es gestern in Großrosseln. Und das aus vielen Stimmen: Der Karnevalsumzug war gut besucht und lockte nach Schätzung der Zugleitung rund 25 000 Besucher in die Warndt-Gemeinde. Der fröhliche, farbenprächtige Zug hat auch eine lange Tradition, denn in Großrosseln war man schon in den Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg gut unterwegs in Sachen „Faasend“.