14 Digital-Rennställe in Großrosseln Rasantes Rosseler Rennen, völlig abgasfrei

Mit Vollgas über die Gerade brettern – Vorsicht Kurve! –, bremsen, Gas, weiter geht‘s ... Am Wochenende gab es eine ganz besondere Premiere in der Rosseltalhalle. Der noch zu gründende Verein „SimRacingSaar“ hatte Rennfahrer aus dem kompletten deutschsprachigen Raum eingeladen, am ersten 24-Stunden-Rennen von Großrosseln teilzunehmen. Die Besonderheit: Statt über Berg und Tal des südlichen Saarlands zu heizen, fand hier das Wettrennen digital vor dem Fernseher statt.