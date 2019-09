Heftiger Zusammenstoß : 22-Jähriger bei Unfall mit fünf Autos verletzt

Zum Unfall mit drei Renaults und zwei weitere Autos kam es gegen 21 Uhr am Dienstag in der Ludweiler Straße in Großrosseln, berichtet die Polizei. Eine Frau war mit ihrem weißen Renault vom Fahrbahnrand losgefahren, ohne auf den nachfolgenden gelben Renault Twingo eines 22-Jährigen zu achten.

