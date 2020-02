Faasenacht : Grund zum Feiern: „Doll Doll“ macht 100 Jahre voll

GroßRosseln Großrosseler Karnevalverein hatte zu seinem Jubiläum in die Rosseltalhalle geladen – und die Gäste wurden nicht enttäuscht.

In dieser Session feiert der Großrosseler Karnevalverein „Doll Doll“ ein rundes Jubiläum: Seit einem Jahrhundert lassen es die Mitglieder in der fünften Jahreszeit ordentlich krachen. „Doll Doll, mir mache die 100 voll“, lautete am Samstag das Motto der Galakappensitzung. Wenn die Narren aus dem Warndt rufen, lassen die Fastnachtsfans zuhause alles stehen und liegen und eilen in die Rosseltalhalle. So verwundert es nicht, dass einige Damen in Kittelschürz noch Lockenwickler im Haar haben. Alle anderen Besucher sind ebenfalls verkleidet. Fast alle. „Mein Kostüm ist in der Wäsche“, steht auf dem T-Shirt eines Jecken mit Clownsnase. Schon vor dem offiziellen Programmstart wird gut gelaunt geschunkelt. „Die Hände zum Himmel, kommt lasst uns fröhlich sein!“, schallt es durch die bunt geschmückte Halle. In den folgenden Stunden werden die Hände dann aber vor allem zum Applaudieren benötigt. Viel Beifall gibt‘s für die Gardemädchen des Vereins. Ob solo oder in der Gruppe, ob Beinwurf, Radschlag oder Spagat – die jungen Damen machen eine gute Figur. Auch in der Bütt hat „Doll Doll“ Fastnachts-Asse allererster Klasse. Steven Hahn und Michael Krewer nehmen die Vereinskollegen und sich selbst auf die Schippe. Die beiden erzählen von ihren Kneipenbesuchen. Krewer bestellt zunächst zehn Bier und zehn Schnaps. In der nächsten Runde ordert er neun Bier und neun Schnaps. Anschließend dann acht Gläser von jeder Sorte. Immer so weiter. Und am Ende stellt er verwundert fest: „Je weniger ich trinke, desto besoffener bin ich.“ Die Knalllinger sorgen ebenfalls für viele Lacher. Während ihrer rasanten Comedy-Show schlüpfen die sechs Herren in die unterschiedlichsten Rollen: vom schießwütigen Cowboy über den Gummiboot-Paddler bis zum Rote-Lippen-Küsser. Viele Küsschen werden in Großrosseln auch noch in den nächsten Tagen verteilt. Erst mal losgelassen, sind die Karnevalisten nicht mehr zu bremsen: Bis zum Sessionshöhepunkt, dem großen Umzug an Faasenddienstag, wird nun durchgefeiert.