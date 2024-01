Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaft Saarbrücken Großrazzia im Saarland – Verdacht des Einschleusens von Ausländern

In Saarlouis, Saarbrücken und in Frankreich wurden heute mehrere Wohn- und Geschäftsgebäude durchsucht. Dabei ging es um den Verdacht des Einschleusens von Ausländern. Was bislang bekannt ist.

11.01.2024 , 15:10 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler