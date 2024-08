Sorge wegen Sperrungen Große Aufregung bei Pflegediensten wegen der Deutschland-Tour in Saarbrücken

Saarbrücken · Aufgrund des Finales der Deutschland-Tour am Sonntag kommt es in Saarbrücken ab Samstag zu massiven Sperrungen in der Innenstadt. Pflegedienste klagten zunächst darüber, nicht zu den Patienten zu kommen. Nun gibt es eine Lösung.

24.08.2024 , 09:02 Uhr

Für die rund 90 bis 120 Pflegebedürftigen in der Saarbrücker Innenstadt wurde eine Lösung gefunden, wie sie von den Pflegediensten während der Deutschland-Tour erreicht werden können. Foto: dpa/Jana Bauch