Villa zerstört - Einbrecher gefasst : Großbrand in Saarbrücken: Villa Weissmüller mit Restaurant Quack geht in Flammen auf

Großbrand in Saarbrücken: Villa Weissmüller mit Restaurant Quack geht in Flammen auf

Ein Großbrand hat die Villa Weissmüller (Restaurant Quack) in der Gersweiler Stra§e in Saarbrücken zerstört. Foto: BeckerBredel

Ein Großbrand hat am Samstag, 3. Oktober, die Villa Weissmüller mit dem Restaurant Quack in der Gersweiler Straße in Saarbrücken völlig zerstört. Als kurz nach 5 Uhr die Berufsfeuerwehr eintraf, schlugen die Flammen aus dem Gebäude. So bezeichnete es ein Feuerwehrsprecher. Die Villa, mit dem darin befindlichen Restaurant, den Gasträumen und der Küche habe im Bereich des Erdgeschosses in Flammen gestanden, wobei diese sich schnell ausgebreitet hätten.