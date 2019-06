Ins Netz gegangen : Nächtliche Großkontrolle in Saarbrücken mit Festnahmen

Saarbrücken Insgesamt 79 Polizisten und weitere Behörden waren an dem Einsatz beteiligt.

Ein Großaufgebot von 79 Polizistinnen und Polizisten, darunter Zivilfahnder, sorgte in der Nacht zu Sonntag für zahlreiche Personen- und Fahrzeugkontrollen in der Saarbrücker Innenstadt. Kontrolliert wurde an Orten, an denen es schon häufiger „zu Straftaten und Störungen der öffentlichen Sicherheit gekommen war“, heißt es im Polizeibericht. Während des sechsstündigen Einsatzes kam es zu 199 Kontrollen, dabei ging auch eine mit Haftbefehl gesuchte Person ins Netz und eine weitere, bei der noch acht Strafverfahren ausstehen und deren Aufenthaltsort bisher unbekannt war. Zudem führten die Kontrollen zu elf Strafverfahren – neun Mal wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein Mal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Mal wegen „unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels“. Des Weiteren wurden 22 Ordnungswidrigkeiten festgestellt: ein Mann trug einen Schlagstock bei sich, eine Person hatte gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen, 20 weitere gegen das Straßenverkehrsrecht.