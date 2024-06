Katharina Grosse stellt in Metz aus Farbenfrohe Sprühkunst im Centre Pompidou

Genauer gesagt müsste man vom Eintauchen in ein Farbbad sprechen. Denn wie so oft hat Grosse die weiße, theatralisch drapierte Leinwand mit vielen leuchtenden Farben besprüht. „Farbe ist Präsenz und Energie und hat eben diese große Kraft, etwas zu transformieren“, antwortet Grosse auf die Frage, was Farbe für sie bedeutet. Und warum arbeitet sie nicht monochrom, sondern zieht Vielfarbigkeit vor? Auch hierfür hat sie eine Antwort, die einleuchtet: „Weil dadurch der Perspektiv-Wechsel ständig stattfindet. Sie sind ständig in einer neuen Situation, in einer neuen Farbumgebung und dadurch auch gezwungen, sich immer wieder neu mit der Arbeit zu beschäftigen“. In der Tat treibt es einen in diesem riesigen Stoffraum unwillkürlich immer weiter, wendet man sich ständig nach links oder rechts, um das Farbzusammenspiel aus allen Blickwinkeln zu betrachten.