„Cyber Crime Time – The Game“ : Spiel von Saarbrücker Softwareunternehmen für „Grimme Online Award“ nominiert

Saarbrücken Das Saarbrücker Softwarenunternehmen IMC AG gehört mit dem Spiel „Cyber Crime Time – The Game“ zu den Nominierten des „Grimme Online Award 2022“. Es ist eines von 27 Netzangeboten, die sich Hoffnung auf eine Auszeichnung machen können.

Mit dem „Grimme Online Award“ werden seit 2001 qualitativ hochwertige Online-Angebote ausgezeichnet. „Cyber Crime Time – The Game“ vom Saarbrücker Softwarenunternehmen IMC AG ist in diesem Jahr in der Kategorie „Wissen und Bildung“ nominiert.

Neben „Cyber Crime Time“ stehen neun weitere Netzangebote in dieser Kategorie zur Wahl. Insgesamt sind 27 Online-Angebote in vier Kategorien im Rennen um die begehrte Auszeichnung. Am Ende entscheidet eine Jury anhand von Kriterien wie Gestaltung, Nutzerfreundlichkeit und Innovation über die Preisträger. Die Preisverleihung steigt am 23. Juni in Köln. Bis zum 16. Juni können User noch über den Gewinner des Publikumspreises abstimmen (Link folgen).