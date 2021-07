Tipps von Grillweltmeister Thomas Zapp aus Blieskastel und der Verbraucherzentrale : Was es beim Grillen zu beachten gilt

Damit das Grillen zum unbeschwerten Genuss wird, gilt es ein paar Tipps zu beachten. Foto: obs/Macniak

Saarbrücken Sommerabende sind wie geschaffen für das Grillen. Doch was muss man für den unbeschwerten Genuss beachten – und was sind gesunde Alternativen für Steaks und Würstchen? Der Grillweltmeister Thomas zapp aus Blieskastel und die Verbraucherzentrale des Saarlandes geben Tipps.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marko Völke

Viele Saarländer gelten als eingefleischte Fans des Grillens beziehungsweise Schwenkens. Thomas Zapp aus Blieskastel hat dagegen seine Leidenschaft bis zur Perfektion weiter entwickelt, zahlreiche Titel gewonnen, Bücher zum Thema geschrieben und betreibt zusammen mit seiner Frau Christina Brückmann auch noch eine Grillschule. Natürlich kennt der Grillweltmeister auch die aktuellen Trends in diesem Bereich. Bei der „Hardware“ seien so Outdoorküchen, die den Grill, Kühlschrank und Spüle kombinieren, angesagt. „Somit wächst auch der Wunsch, aufwendigere Gerichte zuzubereiten und Wege von der Küche nach draußen zu vermeiden“, erklären die beiden.

Zudem erfreuten sich Feuerplatten und Planchas auch in Deutschland steigender Beliebtheit. Diese würden einen einfachen Umgang mit dem Grillgut wie mit einer Bratpfanne ermöglichen und ließen sich leicht reinigen, so die Experten weiter. Und Pelletgrills vereinten „Nachhaltigkeit und technologischer Fortschritt in einem Grillgerät.“

Ob Fleisch, Fisch, Gemüse oder auch Obst – getreu dem saarländischen Motto „Hautsach gudd gess“ sind der Kreativität der Grillfans kaum Grenzen gesetzt. Damit der Grillgenuss aber ungetrübt bleibt, hat die Verbraucherzentrale (VZ) des Saarlandes hilfreiche Tipps und Infos parat. „Tierschutz muss nicht unbedingt ein Widerspruch zum Grillgenuss sein“, steht für Beraterin Theresia Weimar-Ehl fest. Inzwischen gibt es zahlreiche fleischlose Alternativen.

Neben vegetarischem und veganem Grillgut liegen zurzeit auch Pizzen und Flammkuchen im Trend, erklären wiederum Christina Brückmann und Thomas Zapp. Zudem seien so genannte „C-Cuts vom Fleisch“ wie zum Beispiel Kachelfleisch als Alternative zum Nackensteak angesagt. Und die VZ Saarland ergänzt, dass weniger Wurst und Fleisch zu essen, gesünder sei und finanziellen Spielraum für Produkte aus verbesserter Haltung lasse. So wird oftmals Fleisch mit der Haltungskennzeichnung des Handels der Stufe drei oder vier mit dem Tierschutzlabel oder als Bio-Ware angeboten.

„Nachhaltig gefangener Fisch ist an Siegeln wie ‚MSC‘ und ‚Naturland Wildfisch‘ zu erkennen, Fisch aus nachhaltiger Aquakultur an Kennzeichnungen wie Bio oder dem ‚ASC‘-Logo“, erklärt Theresia Weimar-Ehl von der VZ Saarland. Und Thomas Zapp weist darauf hin, dass unter anderem Fisch zu dem Grillgut gehöre, das keine extremen Temperaturen möge. „Deshalb sollten die Brennstoffmenge und Luftzufuhr beim Grillen mit Holzkohle reduziert und am besten indirekt gegrillt werden“, rät der Experte.

Käse ist für die VZ Saarland ebenfalls eine gute Grillgut-Alternative. Und auch hier gibt es inzwischen viele unterschiedliche Angebote: Halloumi zum Beispiel. Dabei handele es sich um eine Grillspezialität aus Zypern mit Schaf-, Ziegen- oder Kuhmilch, so Weimar-Ehl. Dieser Käse behalte auch beim Erhitzen seine feste Struktur, während andere Käsesorten zumeist bei Hitze zerfließen. „Keinesfalls sollten Käse und anderes Salziges in Alufolie gewickelt werden, da sich sonst Aluminium herauslösen kann“, warnt die Beraterin. Wird Käse jedoch bereits in Aluschalen verkauft, seien diese in der Regel speziell beschichtet. Dennoch sollten die Verbraucher Vorsicht walten lassen.

Festfleischige, saftige Gemüsearten eignen sich ebenfalls gut als Grillware. Hierzu zählen unter anderem Zucchini, Auberginen, Cocktailtomaten, Champignons, Fenchel, Spargel, Maiskolben, Paprika, Kartoffeln oder Zwiebeln. Gemüse mit Öl bestreichen, dickere Ware vorher in Scheiben schneiden oder vorgaren, rät die VZ Saarland. Einfache Desserts vom Rost sind Äpfel, Bananen, Erdbeeren und Pfirsiche. Ebenso eignen sich dafür Pflaumen, Aprikosen, Ananas oder Mangos. Nach fünf Minuten auf dem Grill besitzen sie ein angenehmes Aroma. Abgerundet wird ein gesundes und ausgewogenes Grillbüfett durch frische Salate, Gemüsesticks mit Dip, Folienkartoffeln und Brot, ergänzt Weimar-Ehl.

Wer dennoch lieber zum Schwenker greift, sollte wissen, dass rohes Fleisch und Wurst krankmachende Keime enthalten können. So besteht die Gefahr, dass sich durch das auf die Glut tropfende Fett krebserregende Stoffe bilden oder Keime durch unsachgemäßen Umgang mit Lebensmitteln übertragen werden. Deshalb sollte auf Hygiene und vollständiges Durchgaren geachtet werden.

Bei gut durchgegrillten Steaks seien Bakterien dagegen ungefährlicher. Eine Übertragung von Keimen von rohen auf gegarte Lebensmittel muss jedoch vermieden werden. Aus diesem Grund sollten Verbraucher unterschiedliches Besteck und Teller verwenden. „Hände, Geräte und Flächen, die mit rohem Fleisch, Fisch oder verwendeten Marinaden in Kontakt waren, sollten intensiv mit heißem Wasser und Spülmittel gesäubert werden“, sagt Weimar-Ehl. Ein Tabu sind Speisen wie etwa Mayonnaise oder Desserts, die mit rohen Eiern zubereitet werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Speisen nicht gekühlt werden können.

Oftmals würden weniger geschmackvolles Grillgut mit einer würzigen Marinade überzogen, weiß Thomas Zapp und rät: „Diese würde ich vor dem Auflegen mit einem Küchentusch abreiben, da diese bei hohen Temperaturen schnell verbrennt und das Grillgut bitter macht und am Rost haften bleibt.“ Und die Verbraucherzentrale ergänzt: Wer selbst mariniert, sollte die Marinade bis zu 24 Stunden einwirken lassen. Überhaupt trägt die richtige Würze einen wichtigen Teil zum Grillgenuss bei. Fleisch, Fisch oder Gemüse sollten erst nach dem Grillen gesalzen werden. Denn sonst verliere das Grillgut Wasser, wird trocken und der Geschmack leide darunter, so Weimar-Ehl. Christina Brückmann und Thomas Zapp haben noch einen weiteren Tipp parat: Der Rost sollte vor dem Auflegen des Grillgutes eingeölt werden. „Dann lassen sich die aufgelegten Lebensmittel leichter wenden, ohne anzukleben“, erklären sie. Da native oder kaltgepresste Öle zu schnell verbrennen, sei zum Beispiel Erdnussöl besser geeignet.