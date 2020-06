Saarbrücken Die Wunden, die die Krise in der Freundschaft beider Länder hinterlassen hat, sind besonders in der Saar-Mosel-Region zu spüren.

„Dass wir nun weder die ‚Fête de la Musique’ noch das 10-jährige Jubiläum vom Eurodistrict so feiern können wie geplant, das hätten wir Anfang März nie für möglich gehalten“, sagt Oberbürgermeister Uwe Conradt, der auch der Präsident des Eurodistrict SaarMoselle ist. In einer ausführlichen Video-Konferenz, organisiert vom EU-Informationszentrum „Europe Direct Saarbrücken“, hat er zusammen mit Gilbert Schuh, dem Vize-Präsident des Eurodistricts und Bürgermeister von Morsbach, und der Geschäftsführerin Isabelle Prianon über die aktuelle Situation der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gesprochen. Noch immer hat Frankreich seine Grenze zu Deutschland geschlossen, nachdem man sich seit 70 Jahren bemüht, genau diese abzubauen. „Und plötzlich ist die Grenze wieder da“, bedauert Gilbert Schuh. Es sei ein Schock gewesen auf französischer Seite.

Natürlich habe er auch mitbekommen, dass es Diskriminierungen gegen Franzosen gab. Da Grand Est als besonders betroffenes Gebiet überall in den Medien war, habe es eine Angststimmung gegeben, von französischen Grenzgängern angesteckt zu werden. „Ich kann ja schon verstehen, dass man seine Landsleute schützen muss“, sagt Schuh zu dieser Reaktion auf der deutschen Seite. Dennoch sei dies in Frankreich negativ wahrgenommen worden.

Die Geschäftsführerin Isabelle Prianon hat dies auch in ihrem Kooperationsbüro des Eurodistricts in Saarbrücken erlebt. „Bei uns gab es viele Missverständnisse, denn plötzlich konnten einige französische Mitarbeiter nicht mehr kommen“, erinnert sie sich. Dennoch möchte sie betonen, dass es auch während der akuten Krise Freundschaftsbekundungen auf beiden Seiten gab: „Diese Zeit wird sicherlich Narben in der deutsch-französischen Freundschaft hinterlassen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass man sich siebenmal öfter an ein negatives Erlebnis, als ein positives erinnert. Und über Negatives auch mehr berichtet wird.“ Es sei an vielen Stellen eine sehr gute Zusammenarbeit gewesen, wie zum Bespiel bei der Übernahme von französischen Patienten im Völklinger Krankenhaus. Hier habe das Kooperationsbüro geholfen Ausnahmegenehmigungen zu erhalten, zum Beispiel Studenten, die über die Grenze nach Hause zu ihren Eltern wollten oder Menschen, die ihre Verwandten auf der „anderen Seite“ pflegen.