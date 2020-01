Theorie in Saarbrücken, Praxis in Lothringen : Ausbildung in zwei Ländern gleichzeitig

Wolfgang Klein (links), der Schulleiter des TGBBZ 1, führte Azubi Max Baas (Mitte) und Arbeitsvermittler Julien Robichon durch die Holzwerkstatt. Foto: Stefan Bohlander

Saarbrücken In Saarbrücken die Berufschule besuchen und im nahen Frankreich als Azubi arbeiten – oder umgekehrt. Wie so etwas funktioniert – und bereichernd sein kann –, darum ging es an der Mügelsbergschule.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Bohlander

Großes entsteht immer im Kleinen – oder auch im Nichts. Denn gegen Null tendierten die Französischkenntnisse von Max Baas noch vor rund einem Jahr, wie er am Mittwochmorgen erzählte. Da war der 20-Jährige zu Gast im Technisch-gewerblichen Berufsbildungszentrum 1, kurz TGGBZ oder Mügelsbergschule, und machte Werbung für eine grenzüberschreitende Ausbildung. Trotz widriger Voraussetzungen hatte er sich dazu entschlossen, im französischen Montbronn, etwa eine halbe Stunde von Saargemünd entfernt, eine Ausbildung zum Tischler zu beginnen. Seit August absolviert er den praktischen Teil beim dort ansässigen Unternehmen Menuiserie (Schreinerei) Nickel. Für die Theorie jedoch fährt er nach Saarbrücken in die Mügelsbergschule. Und seit dieser Zeit lernt er auch die Sprache deutlich intensiver.

Skeptisch zeigte sich anfangs Julien Robichon. Er ist bei der Agentur für Arbeit in Saarbrücken Arbeitsvermittler für grenzüberschreitende Ausbildungen. Seit 2014 gebe es ein Abkommen zwischen dem Saarland und Lothringen, durch das diese Möglichkeit geboten wird. 68 junge Menschen konnten so bislang vermittelt werden – Max ist der erste Tischler-Azubi.Genau die Dinge, die das Abkommen interessant machen sollen, waren es letztlich auch, die Max Baas zu dem Schritt brachten: „Eine neue Sprache und eine andere Kultur kennenlernen“, das sei ihm, wie er erklärte, wichtig gewesen. Etwas anderes ist ihm aber mindestens ebenso wichtig: „Es macht deutlich selbstständiger.“

Inspiration zog er auch aus der eigenen Familie. Denn vor etwa zehn Jahren zog sein Vater nach Frankreich, vor Kurzem er selbst nach Lemberg, etwa zehn Minuten Autofahrt von Montbronn entfernt. Dass Max relativ früh bei der Agentur für Arbeit anfragte, sieht Arbeitsvermittler Julien Robichon als Vorteil: „Dann hat man genügend Zeit“, denn es gelte, im Vorfeld einige Formalitäten zu klären und sich mit Kammern abzustimmen – in diesem Fall mit der Handwerkskammer. In anderen Fällen müsste mit der Landwirtschafts- oder der Industrie- und Handelskammer abgeklärt werden, ob die jeweiligen Ausbildungsbetriebe in Deutschland oder Frankreich beispielsweise überhaupt eine Ausbildungsberechtigung haben.

Die Zahl der jungen Menschen, die sich für eine grenzüberschreitende Ausbildung interessierten, werde größer. Besonders in Frankreich: überwiegend seien es französische Jugendliche, die die Praxis gerne in Deutschland absolvieren. Zu einer unverbindlichen Info-Veranstaltung können sowohl angehende Azubis auch Vertreter von Firmen jeden ersten Dienstag im Monat um 10 Uhr ins BIZ kommen.

Eingebunden war die Inforunde mit Max Baas und Julien Robichon im „Deutsch-Französischen Tag“, den das TGBBZ 1 zum Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages ausgerichtet hatte. Mit dabei war auch Professor Thomas Bousonville. Der Direktor des Deutsch Französischen Hochschulinstituts (DFHI) warb für Deutsch-Französische Studiengänge. Unter anderem könne man am DFHI Logistik, Tourismus und Maschinenbau studieren. Er erinnerte sich an seine eigene Studienzeit, in der das alles nicht so einfach gewesen sei: „Da war die Grenze ja noch da.“ Das DFHI ist seit 1978 eine Kooperation der HTW Saar und der Université de Lorraine. Mit rund 450 Studierenden ist es auch die größte deutsch-französische Hochschulkooperation.

Es folgte eine Vorstellungsrunde von grenzüberschreitenden Azubis, die in der jeweiligen Fremdsprache darüber berichteten, was ihnen am Nachbarland gefällt. Auch „Shoppen gehen“ und der Besuch eines Fitness-Studios wurden da unter anderem genannt.