Wetter Im Saarland : Graues Wetter und stellenweise rutschige Straßen

Offenbach Die Saarländer müssen sich in den kommenden Tagen auf trübes Wetter und rutschige Straßen einstellen.

Trüb sind die Wetteraussichten für die kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In den Nächten kann es bei Minusgraden glatt werden. Das geht aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach hervor.