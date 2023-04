Fußball Wenn beim Kicken Klump-Schuhe entstehen

Die Fans haben Trikots, Schals und Fahnen schon bereit gelegt. Im Clubheim sind die Sektflaschen im Kühlschrank. Im Meerwaldstadion ist alles angerichtet, damit an diesem Sonntag, 30. April, der wahrscheinlich größte Tag des Jahres beim SV Bübingen gebührend gefeiert werden kann. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den Tabellenachten Viktoria Hühnerfeld um 15 Uhr können die Gastgeber ihr Meisterstück in der Fußball-Bezirksliga Saarbrücken machen und in die Landesliga Süd aufsteigen.