Gourmet-Szene trauert um Spitzenkoch Jeder Besuch bei Pietro „Pepe“ Angelini war ein Festtag

In über 40 Berufsjahren habe ich etliche Köchinnen und Köche kennen- und schätzengelernt. Pietro „Pepe“ Angelini war einer, den ich besonders in mein Genießer-Herz geschlossen hatte. Als Koch und als Mensch. Als ein Mann, der in sich ruhte, der wusste, was er wollte – und der stets ein sanftes Lächeln auf den Lippen hatte. „Pensato con Amore – Fatto con Passione“ stand in grüner Schrift auf seiner schwarzen Kochjacke. „Mit Liebe erdacht, mit Leidenschaft gemacht“: Das trifft auf Familie Angelini zu hundert Prozent zu.