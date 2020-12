Messe online : „Digitaler Gottesdienst“ zum Tag der Heiligen Barbara

Saarbrücken Zum Barbaratag am Freitag, 4. Dezember, laden saarländische Bergleute sowie die katholische und evangelische Kirche zu einer „digitalen Barbarafeier“ ein. Zu Ehren der Schutzpatronin der Bergleute findet dann in der katholischen Pfarrei St. Jakob in Alt-Saarbrücken ein ökumenischer Gottesdienst statt, den Interessierte auf der Website der Kirche verfolgen können (siehe Online-Hinweis).