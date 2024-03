In dem Auto aus dem rheinland-pfälzischen Landkreis Frankenthal saßen nach Angaben der Polizei drei Erwachsene und ein Baby. Die Fahrerseite des Wagens wurde komplett eingedrückt, wie die Polizei bestätigte. Der Fuß einer Insassin sei kurzzeitig eingeklemmt gewesen, weshalb vorsorglich die Feuerwehr verständigt worden sei. Die Frau habe sich aber selbst befreien können, so die Polizei. „Das Baby war ordnungsgemäß in einer Babyschale gesichert und blieb unverletzt“, so ein Polizeisprecher.