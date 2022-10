Saarland : Stau, Aha-Effekt und ein Ampel-Problem: So lief die Globus-Neueröffnung in Dudweiler (mit Fotos)

Dudweiler Ein Stau hat bei vielen Erstbesuchern des neuen Globus-Marktes in Dudweiler die Vorfreude auf das Einkaufserlebnis gedämpft. Doch mit dem Markt selbst schienen die Einkaufslustigen sehr zufrieden. Was bietet die neue Globus-Filiale?

Von Heiko Lehmann

Die Autos stauten sich auf der Autobahnausfahrt Saarbrücken-Dudweiler zurück bis auf die A 632. In der Hirschbachstraße ging der Stau bis nach Sulzbach, und in der entgegengesetzten Richtung standen die Autos in der Camphauser Straße bis ins Industriegebiet Dudweiler. Bei der Eröffnung des neuen Globus-Marktes in Dudweiler herrschte am Donnerstag ein Verkehrschaos mit besonderem Ausmaß. Auf der Kreuzung zur Einfahrt zu den Globus-Parkplätzen gab es teilweise Stillstand, da alle Parkplätze besetzt waren. Es gab im Minutentakt regelrechte Konzerte der Autohupen. Auch die Straßenränder waren zugeparkt.

Globus Dudweiler: Ampel-Problem soll behoben werden

„Dieses Chaos haben wir in abgeschwächter Form jeden Tag hier. Um zur Arbeit zu kommen, brauche ich normalerweise zehn Minuten durch dieses Chaos. Heute waren es 30 Minuten“, sagte ein Anwohner. Der Grund für das „normale“ morgendliche Verkehrschaos ist eine relativ unverständliche Ampelschaltung. Bei einer mehrminütigen Rotphase für die eine Fahrtrichtung passiert auf der Straße so gut wie nichts, da aus der anderen Richtung ebenfalls keine Autos kommen. So staut sich der Verkehr immer mehr zurück. „Bis um 8.30 Uhr ist die Ampelanlage komplett ausgeschaltet – und da läuft der Verkehr wie geschmiert. Erst wenn die Ampelanlage eingeschaltet ist, geht das Chaos los“, sagt ein anderer Anwohner.

Frank Bennoit ist der Marktleiter im Globus Dudweiler. „Das Ampelproblem kennen wir, und der Landesbetrieb für Straßenbau hat zugesichert, das Problem zu beheben. Hinzu kommt noch eine Vollsperrung in Sulzbach, durch die zusätzlicher Verkehr genau hier durch die Straße geleitet wird. Die Vollsperrung in Sulzbach soll noch bis zur nächsten Woche dauern, dann wird es ruhiger. Wir wissen, dass es heute problematisch ist, aber das wird sich legen“, sagt Bennoit.

2500 bis 3000 Kunden kamen zur Globus-Neueröffnung

Als die Kunden diese Erklärung hören, sind sie erleichtert. „Ich finde den Markt mit seiner Aufmachung grundsätzlich gelungen, doch durch ein Verkehrschaos fahre ich nicht mehr. Ich bin gespannt, wie das vor Feiertagen wird“, so eine Kundin.

Globus Dudweiler lockte die Menschen mit Sonderangeboten und Mitmach-Aktionen für Jung und Alt zur Eröffnung. Der Plan ging auf. Wie Globus mitteilte, kamen zwischen 2500 und 3000 Menschen zur Eröffnung. An normalen Verkaufstagen rechnet die Marktleitung mit 1800 bis 2000 Kunden. Bei dem Andrang am Eröffnungstag blieb es nicht aus, dass es in den Gängen eng wurde und es auch an der Kasse hier und da etwas länger dauerte. Die Kunden wussten, was sie im Markt erwartet und sahen es deutlich weniger als Chaos an als den Verkehr draußen. „Also wir haben ganz unten in der Camphauser Straße geparkt und sind mehrere hundert Meter zu Fuß gelaufen. Das hat uns genau so wenig ausgemacht, wie der Andrang im Markt. Wir haben ja Zeit“, sagten zwei Rentnerinnen aus Quierschied.

„Wir waren heute Morgen um halb fünf mit allem fertig“

120 Globus-Mitarbeiter und etwa 200 Handwerker haben in den vergangenen Tagen fast rund um die Uhr gearbeitet, damit bis zur Eröffnung alles fertig wird. Es hat funktioniert. „Wir waren heute Morgen um halb fünf mit allem fertig. Es war harte Arbeit, aber wir haben alles geschafft. Im Markt sind die Arbeiten abgeschlossen, aber draußen auf den Parkplätzen müssen wir noch etwas tun“, so Frank Bennoit. 4800 Quadratmeter ist der neue Globus groß. Hinzu kommt noch eine Ladenzeile zwischen den beiden Eingängen mit weiteren Geschäften. 20 Millionen Euro wurde investiert.